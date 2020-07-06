شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا أمطار اليابان لـ 44 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

ضرب المزيد من الأمطار الغزيرة جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان اليوم الاثنين، مما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات طينية في مناطق أخرى خارج محافظة كوماموتو، التي أكدت حتى الآن مقتل 44 شخصا على الأقل.

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التحذير من الأمطار الغزيرة إلى أعلى مستوى في أجزاء من محافظات فوكوكا وناجازاكي وساجا، وحثت السكان على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية حياتهم، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

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وقالت أيضا إن السكان في تلك المناطق يجب أن يكونوا في حالة تأهب قصوى للكوارث مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية حتى صباح الثلاثاء.

وصدرت أوامر بإجلاء نحو 254 ألف شخص من 117 ألف أسرة في محافظات كوماموتو وميازاكي وكاجوشيما اعتبارا من بعد ظهر اليوم.

وتأكد حتى الآن مقتل 44 شخصا في محافظة كوماموتو، التي اجتاحتها الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة منذ السبت الماضي، منهم 14 شخصا كانوا في دار لرعاية المسنين في سنجوين بالقرب من نهر كوما، والذي انهارت ضفافه في عدة مواقع، وفقًا للحكومة المحلية.