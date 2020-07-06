شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان : نتجاوب مع دعوة "التعاون الإسلامي" لتحقيق السلام والان نبدء بالتفاصيل

ثمنت وزارة الخارجية الأفغانية عالياً الجهود التي يبذلها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين للإسهام في تحقيق السلام في أفغانستان.

وقالت الوزارة:" إن الحكومة الأفغانية تقدر التزام الأمين العام تجاه الشعب الأفغاني ودعوته للسلام"، مؤكدة تجاربها مع دعوة الأمين العام إلى الحاجة للحد من العنف ووقف إطلاق نار مستمر لتحقيق السلام .

وكان الأمين العام للمنظمة قد أكد أمس ضرورة تركيز جميع الأطراف في أفغانستان اهتمامها على جهود إحلال السلام في ظل تصاعد العنف مؤخرا، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا من بينهم نساء أطفال, وحث جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والوقف الدائم لإطلاق النار والسعي لتحقيق السلام الذي طالما انتظره أبناء الشعب الأفغاني.