الأسير الفلسطيني الغرابلي .. يصارع الموت بسجون إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وفاة الأسير سعدي الغرابلي (75 عامًا) من قطاع غزة في سجون الاحتلال، مؤكدًا أنه في حالة حرجة جدا.

وقال أبوبكر لـ"الخليج 365": إن "الأسير الغرابلي لم يستشهد حتى الآن ولكنه في حالة حرجة جدا وهو بالإنعاش بمستشفى الرملة، ويتوقع استشهاده في أي لحظة".

وتراجعت هيئة الأسرى عن النبأ الأول الذي نشرته هي وجهات أخرى عن استشهاد الأسير الغرابلي.

وقالت جمعية "واعد" (تهتم بشؤون الأسرى) إن إدارة سجن السبع أخبرت الأسرى باستشهاد الغرابلي قبل أن تعود وتفيد بأنه في حالة موت سريري.

واتهمت الجمعية، في بيان، الاحتلال الإسرائيلي بأنه يتلاعب بمشاعر ذوي الأسرى وطالبت الصليب الأحمر بالتدخل الفوري لإجبار الاحتلال للكشف عن مصير الأسير الغرابلي.

وفي حي الشجاعية بغزة، تبلغت عائلة الأسير بوفاة ابنها وبدأت باستقبال المعزين، قبل أن ترد المعلومات الجديدة أنه لا يزال على قيد الحياة ولكن في حالة حرجة جدا "موت سريري".

والغرابلي من سكان حي الشجاعية بمدينة غزة، واعتقل عام 1994 وحكم مدى الحياة، وكانت عائلته ممنوعة من زيارته.

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ويعاني الغرابلي من مرض السكر والضغط وضعف السمع والإبصار، لكن سرطان البروستاتا تسلل في السنوات الأخيرة لجسده وأنهك صحته تمامًا.

وفي بيان سابق للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، قالت: إن الغرابلي يعاني من الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها ارتفاع السكر وضغط الدم، وتراجعت صحته في الآونة الأخيرة، وظهرت أورام لا يعرف طبيعتها في البروستاتا والمسالك البولية، تسبب له آلاما شديدة بحيث يصرخ من شدة الألم ولا يستطيع النوم.

وأضافت: "الخشية من أن تكون الأورام التي يعاني منها خبيثة، وتحتاج إلى عملية عاجلة، إلا أنه يتعرض للإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجون".

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية): إن الأسير الغرابلى أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بعد أن أمضى 27 عاماً من حكم بالسجن مدى الحياة.

وأشارت إلى أنه تعرّض للعزل الانفرادي من عام (1994-2006) كان أحدثها في عزل ايشل وعلى إثرها بدأ بعدها يعاني من أمراض مزمنة .

وتعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها 5500 أسير فلسطيني، بينهم 43 سيدة وفتاة، و230 طفلا إلى جانب مئات المعتقلين الإداريين.

