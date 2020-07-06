مقتل داعشيين اثنين وجندي عراقي في هجوم بالموصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل اثنان من عناصر داعش وجندي، إثر هجوم شنه التنظيم الإرهابي على نقطة سيطرة تابعة للجيش العراقي على الحدود السورية شمال غرب الموصل.



وقال العقيد راشد النعيمي من الجيش العراقي إن عناصر من الفرقة 16 تمكنوا اليوم من صد هجوم لداعش على نقطة سيطرة في ناحية ربيعة الحدودية (135 كم شمال غرب الموصل).

وأوضح أن الهجوم أدى إلى مقتل اثنين من عناصر داعش واعتقال اربعة آخرين، فيما قتل جندي عراقي وأصيب ضابط برتبة نقيب.

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود مع سورية، تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين، رغم إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين،القضاء على تنظيم داعش عسكريا.