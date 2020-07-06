ترقب فرنسي لولادة حكومة تنعش ولاية ماكرون

يُرتقب اليوم الإثنين، أن يعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان كاستيكس، تشكيلة حكومته الجديدة، ضمن محطة يعول عليها الرئيس إيمانويل ماكرون لإنعاش الجزء المتبقي من ولايته.

ووفق تقارير صحفية، ستضم التشكيلة الحكومية الجديدة، عشرين وزيرا، بوجوه جديدة وتوجهات مختلفة.

كاستيكس..يميني غير معروف

والجمعة الماضية، عيّن ماكرون، رئيس الحكومة الجديد جان كاستيكس، الشخصية غير المعروفة للجمهور الواسع.

وكاستيكس الذي كان يشغل رئاسة بلدية مدينة صغيرة، ينتمي إلى اليمين على غرار سلفه إدوار فيليب.

وشهدت السنوات الثلاث الماضية، في فرنسا، إصلاحات مثيرة للجدل مثل مساعدات البطالة، كما تخللتها أزمات مختلفة كاحتجاجات السترات الصفراء وأزمة فيروس كورونا، فضلا عن الانتكاسة التي مُني بها حزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام" في الانتخابات البلدية الأخيرة.

روح جديدة

وأمام هذا كله، أعلن ماكرون اعتزامه بث روح جديدة وانتهاج مسار آخر، لتسريع وتيرة العمل عبر تشكيلة حكومية تضم 20 وزيرا.

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في هذه الأثناء، قالت أوساط مقربة من الإليزيه إن حكومة كاستيكس ستضم "شخصيات من خلفيات مختلفة"،و"مواهب جديدة".

وأمس الأحد، ذكّر ماكرون بالخطوط الرئيسية للجزء الأخير المتبقي من ولايته التي تمتد على خمسة أعوام.

خطوط تضمنت حكومة جامعة تقوم بإنعاش الاقتصاد، ومتابعة إعادة بناء الحماية الاجتماعية والبيئية.

كما تشمل مهام الحكومة الجديدة التي يريدها ماكرون ، إعادة تأسيس نظام جمهوري عادل، فضلاً عن الدفاع عن السيادة الأوروبية.

وبحسب مقربين من ماكرون، سيقدم رئيس الوزراء الجديد برنامجه بعد بضعة أيام.

وأمس الأول السبت، ظهر كاستيكس لأول مرة منذ تعيينه، في شركة للتكنولوجيا المتطورة تواجه صعوبات.