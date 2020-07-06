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مركز الملك سلمان يوقع على اتفاقية مشروع كسوة العيد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

مركز الملك سلمان يوقع على اتفاقية مشروع كسوة العيد

متابعات_ الخليج 365

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، اتفاقية مشتركة مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية لتنفيذ مشروع (كسوة العيد للأيتام) خلال عيد الأضحى.

 

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وقع الاتفاقية عن المركز مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، وعن ائتلاف الخير وضحة عوض.

 

وأوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة بالمركز فهد العصيمي، أنه سيجري بموجب الاتفاقية توزيع كسوة عيد الأضحى لقرابة 85 ألف يتيم بمحافظات عدن، حضرموت، لحج، الحديدة، المهرة، مأرب، شبوه، وأبين.

 

ويأتي المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة، ممثلة بالمركز لتوفير الاحتياجات الرئيسية للأطفال في اليمن كافة والعناية بهم وتحسين ظروف معيشتهم.

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