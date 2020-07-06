شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 26051 إصابة و602 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد تسجيل 26051 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 602 حالة وفاة.



وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت أكثر من 1.6 مليون حالة إصابة منذ بدء الجائحة مع وفاة 64867 شخصا في المجمل.

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