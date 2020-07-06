شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة رأس الخيمة: تجاوزنا تحديات «كورونا» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 وجّه العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، التحية والتقدير لجميع منتسبي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بمناسبة عودتهم إلى مواقع عملهم بنسبة 100 %، اعتباراً من أمس، بعد أن تمكنت دولتنا، بحمد الله، من خلال توجيهات القيادة الرشيدة، وبفضل جهود الصف الأول مِن الكوادر الصحية والطبية والأمنية، من تجاوز التحديات التي فرضها انتشار الجائحة الوبائية «كورونا» كوفيد 19، والتي اقتضت تفعيل نظام العمل عن بعد في جميع مرافق ومؤسسات الدولة.

وتابع الطير: نجح العاملون بشرطة رأس الخيمة، في تسيير دفة العمل، والاستمرار بإنجاز المعاملات، وتقديم الخدمات الأمنية بالصورة المطلوبة، إلى جانب مشاركتهم في التصدي ميدانياً للجائحة الوبائية، وتنفيذ برنامج التعقيم الوطني، وإنجاح كافة التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة الأزمة.

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