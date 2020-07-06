شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تطورات فيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

في ما يأتي آخر المستجدات حول تفشي وباء كوفيد-19، من آخر حصيلة إصابات ووفيات إلى أحدث التدابير وأبرز التطورات:



- أكثر من 531 ألف وفاة بكوفيد-19: أودى فيروس كورونا المستجد بما لا يقلّ عن 531,789 شخصا في العالم وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 19,00 ت غ من أمس الأحد.

وسُجّلت أكثر من 11,3 مليون إصابة في 196 بلداً ومنطقة.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات مع تسجيلها 129,718 وفاة تليها البرازيل مع 64265 وفاة وبريطانيا مع 44220 وفاة وإيطاليا مع 34861 وفاة ثم المكسيك مع 30366 وفاة وفرنسا مع 29893 وفاة.

- إعادة فرض حجر في مدغشقر وإسبانيا: عقب شهرين من رفع الحجر، سيعاد فرض حجر في عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو اعتبارا من اليوم الاثنين بسبب طفرة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الرئاسة أمس الأحد.

فرضت إسبانيا اعتبارا من أمس الأحد تدابير حجر على 70 ألف ساكن في منطقة غاليسيا الساحلية بسبب ارتفاع عدد الإصابات. لن يتمكن سكان 14 بلدية من مغادرة المنطقة أو تنظيم تجمعات تشمل أكثر من 10 أشخاص.

- اليونان تغلق حدودها مع صربيا: أعلنت اليونان أمس الأحد إغلاق حدودها أمام مواطني صربيا حتى 15 يوليو بسبب تسجيل جارتها طفرة في إصابات كوفيد-19.

- إيران تسجّل ثاني عدد قياسي للوفيات بكوفيد-19: أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الأحد تسجيل عدد قياسي للوفيات بفيروس كورونا المستجد، هو الثاني خلال سبعة أيام، فيما يستمر الوباء بالتفشي وفق الإحصاءات الرسمية.

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وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن 163 شخص توفوا، وتتجاوز هذه الحصيلة العدد القياسي السابق الذي سجل الاثنين وبلغ 162 وفاة. ومع أكثر من 11400 وفاة، تعد إيران الدولة الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجدّ في الشرق الأوسط.

- رقم قياسي للإصابات بكوفيد-19 في المغرب والهند: أعلن المغرب الأحد 698 إصابة جديدة بوباء كوفيد-19، وهي أعلى حصيلة يومية منذ مطلع مارس، بعد ظهور بؤرة جديدة في مصنع لتعليب الأسماك في مدينة آسفي (جنوب)، التي أخضعت للحجر الصحي مع سكانها الـ 300 ألف.

سجّلت الهند حصيلة قياسية أمس الأحد بلغت 25 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 673 ألفا.

وستبقى الوجهة السياحية الأساسية في البلاد، تاج محل، مغلقة، وفق ما أعلنت سلطات مدينة أغرا (شمال)، في وقت سمحت فيه الحكومة المركزية باستئناف النشاط في البلاد اعتبارا من اليوم الاثنين.

- رئيس غانا في الحجر الصحي: قرّر رئيس غانا نانا أكوفو-أدو، الذي جاءت نتيجة فحصه سلبية، عزل نفسه لمدة 14 يوما "كإجراء احترازي" بعد ظهور إصابة واحدة بكوفيد-19 في أوساطه، كما أعلن أمس الأحد مكتبه على تويتر.

وأحصت غانا الجمعة رسميا 18 ألف إصابة و117 وفاة بكوفيد-19 وأوصت السلطات بالحجر واحترام التباعد اجتماعي ووضع الكمامات بعد رفع العزل الصارم.

- وفاة ممثلة مصرية: توفيت الممثلة المصرية المشهورة رجاء الجدّاوي أمس الأحد عن 81 عاماً، متأثرة بإصابتها بفيروس كوفيد-19، كما أعلنت نقابة المهن التمثيلية.

والجدّاوي، التي شاركت في أكثر من 380 عملاً سينمائياً ومسرحياً وتلفزيونياً، هي ابنة شقيقة الفنانة الكبيرة الراحلة تحيّة كاريوكا.

- إلغاء احتفالات عيد الاستقلال في ملاوي: ألغى رئيس ملاوي الجديد لازاروس شاكويرا أمس الأحد احتفالات الاستقلال، التي كانت مقررة اليوم الاثنين، وقلّص بشكل كبير الفعاليات المخصصة لحفل تنصيبه المرتقب في اليوم ذاته، وذلك بسبب تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بكوفيد-19.