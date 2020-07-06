«قصف جوي عنيف» .. فتح نار الجحيم على «القوات التركية» في ليبيا .. سقوط جنود أردوغان ونقل المصابين لتركيا

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رد الجيش الوطني الليبي على تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار المستفزة خلال تفقده لجنود بلاده في ليبيا، سريعا وموجعا، وبعث باستهدافه لقاعدة الوطية رسائل عنوانها العريض "لا مكان لتركيا وأعوانها على أرضنا" بحسب سكاي نيوز.
وكشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، حصيلة الضربات التي نفذتها القوات الجوية الليبية، واستهدفت قاعدة الوطية، الخاضعة لسيطرة ميليشيات طرابلس.
وأكد المحجوب أن طيران الجيش استهدف نحو تسعة مواقع تركية في قاعدة الوطية، مشيرا لمقتل أحد القادة العسكريين الأتراك المهمين في القصف.
وبيّن المسؤول في الجيش الوطني الليبي، أن نسبة تدمير التجهيزات التي كانت في قاعدة الوطية بلغت 80 في المئة تقريبا، لافتا إلى أن الخسائر الناجمة عن الضربة شملت أفرادا ومختصين وأجهزة ومعدات.
نقل عدد من المصابين إلى تركيا
وأشار المحجوب إلى أن المصابين الأتراك نقلوا في طائرات إلى طرابلس، كما نقل عدد منهم إلى تركيا.
ونقلت وسائل إعلام ليبية، عن مصدر مسؤول بالجيش الوطني، قوله إن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش أنهت القوات التركية تركيبها حديثا.
ويرى مراقبون أن توقيت الضربات الأخيرة، كان لافتا ويحمل الكثير من الرسائل لأنقرة، حيث أطلق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قبل ساعات من تنفيذها، تصريحات متغطرسة، خلال زيارة قام بها لجنود بلاده في ليبيا.
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