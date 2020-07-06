عطل فني يتسبب في توقف خدمات السجل التجاري علي مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
تعرضت بعض خدمات السجل التجاري على مستوى الجمهورية اليوم الاثنين، إلى مشاكل فنية بسبب عطل فني.
واعتذر جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن عدم استقرار خدمات السجل فى بعض مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية نظراً لوجود عطل فنى بخط الربط مع الشركة المصرية للاتصالات.
وأضاف الجهاز، أن الخدمات ستعاود في أقرب وقت ممكن عقب إصلاح هذا العطل, وتقدم جهاز تنمية التجارة الداخلية بالشكر للعملاء على تفهمهم لهذه المشكلة التقنية.
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