بينهم حكم دولي.. تعافي 13 حالة جديدة من فيروس كورونا في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت مديرية صحة بني سويف، اليوم الاثنين، تعافى 13 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من بينهم الحكم الدولي المعتزل توني عثمان، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبي بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة.

وشدد محافظ بني سويف على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.