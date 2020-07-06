محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
أنهت طالبة بالصف الأول الثانوي العام، حياتها؛ بتناول حبة سامة من مبيدات حفظ الغلال، وذلك بمنزل أسرتها بقرية تابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم، بالشرقية.
التفاصيل بدأت بتلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على "هـ. م. ع" 18 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي العام، جثة هامدة داخل منزل أسرتها بقرية تابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم.
تبين أن الفتاة تخلصت من حياتها بعدما تناولت حبة سامة من مبيدات حفظ الغلال، فيما أفادت التحريات الأولية بأنها كانت تعاني من أزمة نفسية قبل وفاتها.
حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر طالبة الثانوي تنهي حياتها في بالشرقية.. والتحريات: أزمة نفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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