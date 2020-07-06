62 مليار جنيه زيادة في الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بالبنوك في مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع إجمالي ودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك بنحو 62 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي.

وبحسب بيانات المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، سجل إجمالي ودائع غير الحكومة (القطاع العائلي والخاص والأعمال العام) لدى البنوك بالعملة المحلية نحو 3.192 تريليون جنيه في نهاية مايو الماضي مقابل 3.130 تريليون جنيه في نهاية أبريل الماضي.

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ووصلت ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية لدى البنوك بنهاية مايو إلى نحو 2.714 تريليون جنيه مقابل 2.665 تريليون جنيه بنهاية أبريل بزيادة 49.7 مليار جنيه.

كما سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية لدى البنوك 413.5 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 401.4 مليار جنيه بنهاية أبريل بزيادة 12.1 مليار جنيه.

وبلغت ودائع قطاع الأعمال العام بالعملة المحلية لدى البنوك 64.6 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 64.4 مليار جنيه بنهاية أبريل، بزيادة 163 مليون جنيه.