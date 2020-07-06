الوفاق تتهم الإمارات بالغارات المجهولة على قاعدة الوطية

قال عبدالمالك المدني، الذي يوصف بأنه المتحدث باسم الإعلام الحربي التابع "لبركان الغضب"، إن الطائرات الأجنبية التي أغارت على قاعدة الوطية تملكها الإمارات، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكر المدني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن طيرانًا

أجنبيًا قام أمس الأول بقصف قاعدة الوطية الجوية بطائرات ميراج "2000 - 9".

وزعم المتحدث باسم عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية أن معلومات وصلت تقول إن "الطائرة تملكها

دولة الإمارات⁩، وخرجت من قاعدة البراني المصرية".

من جهة أخرى، وجه المدني رسالة انتقاد حادة إلى من "يتلاعب في الحكومة ويريد تقاسم المناصب، هذه رسالة واضحة بأن الحرب لم تنته بعد ، فاتركوا تصرفات الصغار وسخروا جهودكم في إنهاء المتمرد وداعميه بالكامل".

وتوعد المتحدث العسكري أيضا خصوم حكومة الوفاق الوطني برد وصفه بالقاسي جدا.