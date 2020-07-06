آخر تطورات الفيروس القاتل في العالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يوليو 2020 01:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

فقد ارتفع عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في العالم إلى ما لا يقل عن 531,789 شخصا في العالم، وفق إحصائية فرانس برس حتى مساء الأحد.

أما عدد الإصابات فقد وصل إلى نحو 11,343,890 شخصا، تعافى منهم 5,895,500 شخص على الأقل.

وتعد الولايات المتحدة الأكثر تضررا بـفيروس كورونا الجديد، إذ الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد الوفيات 129,718 وفاة من أصل 2,852,807 إصابات، شفي منهم ما لا يقل عن 894,325 شخصا.

وخلال 24 ساعة، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 234 وفاة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، فإن الدول الأكثر تضررا بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 64,867 وفاة من أصل حوالي 1.6 مليون إصابة، تليها بريطانيا بتسجيلها 44,220 وفاة من أصل 285,416 إصابة، ثم إيطاليا مع 34,861 وفاة من بين 241,611 إصابة، فالمكسيك مع 30,366 وفاة من أصل 252,165 إصابة.

فقد أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأحد، تسجيل 26,051 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى602 حالة وفاة.

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وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في تشيلي إلى أكثر من 10 آلاف، حيث أعلنت وزارة الصحة التشيلية أن عدد وفيات كوفيد-19 في البلاد بلغ 10,159 شخصا.

وفي آسيا، وتحديدا في الهند، تم تسجيل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة الهندية أنها سجلت 24,248 اصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد إجمالي الإصابات إلى 697,413 إصابة، كما تم تسجيل 425 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 19,693 حالة وفاة.

أما في الصين حيث تفشى الفيروس أول مرة، فقد تم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بكورونا مقابل 8 حالات قبل يوم، وفقا لرويترز.

وبذلك بلغ مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي 83557 حالة، في حين ما زال عدد حالات الوفاة بكورونا يبلغ 4634 حالة كما هو دون تغيير منذ منتصف مايو.

وقاريا، يمكن تلخيص الوضع على النحو التالي، أحصت أوروبا الأحد 199,310 حالة وفاة من أصل 2,725,090 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 138,446 من بين 2,958,334 إصابة.

وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجلت 126,861وفاة من أصل 2,876,303 إصابات، وآسيا 37,904 وفيات من بين 1,472,426 إصابة، وفي أفريقيا تم تسجيل 11,302 وفاة من بين 476,535 إصابة، أما في أوقيانوسيا فسجلت 133 وفاة من أصل 9,972 إصابة فقط.