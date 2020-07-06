كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر انتخاب أحد أقارب الرئيس الروسي زعيما لحزب سياسي صغير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اُنتخب رومان بوتين، أحد أقارب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كزعيم لحزب سياسي روسي صغير يأمل أن يفوز بمقاعد في البرلمان الوطني في انتخابات العام المقبل، حسبما أظهر موقع الحزب على الإنترنت، اليوم الاثنين.

وقال الموقع: "تم انتخاب رومان بوتين، نجل ابن عم "بوتين"، إيجور، رئيسًا لحزب الشعب ضد الفساد في مؤتمر يوم الأحد بعد أن أصبح عضوا الشهر الماضي"، كما أوردت وكالة "رويترز".

مثل الرئيس بوتين، الذي حصل من خلال تصويت وطني على حق الترشح للرئاسة مرة أخرى مدتين، رومان بوتين، هو موظف سابق في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "ريا"، أن قريبه البالغ من العمر 42 عامًا قال، إن الحزب الذي يقوده الآن، والذي تأسس عام 2014 ولديه 4000 عضو نشط، سيشارك في الانتخابات الإقليمية في سبتمبر.

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وقال أيضًا، إنه سيترشح لمقاعد في مجلس الدوما، مجلس النواب، في الانتخابات العام المقبل. الحزب غير ممثل حاليًا في المجلس التشريعي الاتحادي.

يصف الحزب رومان بوتين، بأنه لديه خدمة مدنية واسعة وخبرة سياسية وتجارية. ويقول الحزب، إنه يريد محاربة الفساد لكن جدول أعماله لا يهدف إلى مواجهة سياسات الكرملين.

في مارس، ذكرت صحيفة "كوميرسانت" اليومية، أنه كان بصدد إنشاء حركة سياسية أخرى، وهي شعب الأعمال، وهو مشروع يميني محافظ يهدف إلى دعم رجال الأعمال والشركات الصغيرة.

في ذلك الوقت، نُقل عنه قوله، إنه لم يناقش خططه السياسية مع زعيم الكرملين لكنه لم يتوقع أي مشاكل.