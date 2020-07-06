كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى كندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الصين مواطنيها، اليوم الاثنين، من توخي الحذر عند السفر إلى كندا، مشيرة إلى "أعمال عنف متكررة" قامت بها سلطات إنفاذ القانون، وسط توترات مستمرة بين بكين وأوتاوا، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال التحذير، الذي نشرته السفارة الصينية في الصين على تطبيق WeChat للرسائل، إن المواطنين الصينيين يجب أن يحتاطوا من الوضع الأمني المحلي. ولم يذكر أمثلة محددة على أعمال العنف.

وعلي صعيد اخر، أعلنت الصين، مستوى الخطر الثالث لتفشي مرض الطاعون الدبلي أو الدملي في منطقة منغوليا الداخلية شمالي البلاد، وتم رصد مريض أصيب بالعدوى بعد تواجده في بؤرة تفش محتملة، وأمس تم نقل رجل مشتبه بإصابته بالطاعون الدبلي إلى المستشفى، وبعد ذلك تم الإعلان عن المستوى الثالث من التحذير الوبائي في هوشون (وحدة إدارية إقليمية في منغوليا الداخلية) في أوراد-تشونغكي.

والطاعون الدبلي "bubonic plague"، هو مرض حيواني المنشأ وينتشر بين القوارض الصغيرة "الفئران والجرذان" والبراغيث، ويقضي هذا المرض على ثلثي المصابين في حالة عدم خضوعهم للعلاج اللازم، وهو أيضا مرض حيواني المنشأ وينتشر بين القوارض الصغيرة "الفئران والجرذان" والبراغيث، ويقضي على ثلثي المصابين في حالة عدم خضوعهم للعلاج اللازم.

