كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا تعتزم استخدام سلطات جديدة لفرض عقوبات بعد بريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم السلطات في بريطانيا، اليوم الاثنين، إدراج أول رعايا أجانب يواجهون تجميد الأصول وحظر التأشيرة لانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان بموجب مخطط جديد للعقوبات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يتبع قانون ماجنيتسكي الأمريكي لعام 2012.

ضغط وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، من أجل نظام عقوبات صارم، وستعقب الأسماء الأولى التي سيتم تحديدها في البرلمان بعقوبات أخرى في الأشهر المقبلة في ظل "نظام المملكة المتحدة فقط" بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "راب"، في بيان: "من اليوم ستمتلك المملكة المتحدة سلطات جديدة لمنع المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من دخول المملكة المتحدة وتوجيه الأموال عبر بنوكنا والاستفادة من اقتصادنا".

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هذا مثال واضح على كيفية مساعدة المملكة المتحدة لقيادة العالم في الدفاع عن حقوق الإنسان. لن نسمح لأولئك الذين يسعون إلى إحداث الألم وتدمير حياة الضحايا الأبرياء بالاستفادة مما تقدمه المملكة المتحدة ".

أصدرت الولايات المتحدة قانونًا يعرف باسم قانون ماجنيتسكي في عام 2012 والذي بموجبه فرضت حظرًا على التأشيرات وتجميد الأصول على المسؤولين الروس المرتبطين بوفاة سيرجي ماجنيتسكي، وهو محام روسي اعتقل في عام 2008 بعد أن زعم تورط المسؤولين الروس في نطاق الاحتيال الضريبي.

توفي ماجنيتسكي في سجن موسكو عام 2009 بعد أن اشتكى من سوء المعاملة.

إن إطار العقوبات البريطانية، الموصوف بتعديل ماجنيتسكي، لا يستهدف الروس على وجه التحديد، ولكنه يأتي في وقت الأزمات في العلاقات بين لندن وموسكو بعد هجوم غاز الأعصاب في إنجلترا على جاسوس روسي سابق.