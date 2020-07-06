كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر البرازيل تسجل 602 حالة وفاة و26 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الاثنين، 26 ألفا و51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية و 602 حالة وفاة إضافية.

ويذكر أن الصحة البرازيلية، سجلت حتى الآن 1.6 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و 64 ألفا و867 حالة وفاة وهي ثاني أسوأ تفشي للجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة.

بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

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وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.