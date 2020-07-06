كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر البحرية الأمريكية تجري تدريبات في بحر الصين الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري حاملتا طائرات تابعة للبحرية الأمريكية تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه على مرأى من السفن البحرية الصينية التي تم رصدها بالقرب من أسطول السفن الصغير، حسبما قالترائدة حاملات الطائرات، يو إس إس نيمتز لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين.

وقال الأدميرال جيمس كيرك، في مقابلة هاتفية من "نيمتز"، التي كانت تقوم بتدريبات طيران في الممر المائي مع حاملة الأسطول السابع، يو إس إس رونالد ريجان،التي بدأت في عطلة يوم الاستقلال الأمريكي في 4 يوليو: "لقد رأونا ورأيناها".

وأضاف "كيرك"، أن الاتصالات مع السفن الصينية كانت بدون حوادث، موضحًا: "نتوقع أنه سيكون لدينا دائمًا تفاعلات احترافية وآمنة. نحن نعمل في بعض المياه المزدحمة للغاية ، والكثير من حركة النقل البحري من جميع الأنواع."

جمعت البحرية الأمريكية شركات الطيران معًا لمثل عروض القوة هذه في المنطقة في الماضي، لكن تدريبات هذا العام تأتي وسط توتر متزايد حيث تنتقد الولايات المتحدة الصين بشأن ردها الجديد على الفيروس وتتهمها بالاستفادة من الوباء لدفع المطالب الإقليمية في بحر الصين الجنوبي وأماكن أخرى.

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وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن الولايات المتحدة أرسلت عمدًا سفنها إلى بحر الصين الجنوبي لثني عضلاتها واتهمتها بمحاولة دفع إسفين بين دول المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عندما أعلنت عن ممارسة الناقل المزدوج، إنها تريد الدفاع عن حق جميع الدول في الطيران والإبحار والعمل حيثما يسمح القانون الدولي"، واصفة سفنها التي يبلغ وزنها 100 ألف طن والطائرة 90 أو نحو ذلك التي يحملها كل منها "كرمز للعزيمة".

يوجد نحو 12 ألف بحار على متن السفن في مجموعات الإضراب المشتركة.

تطالب الصين بتسعة أعشار في بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، والذي يمر عبره نحو 3 تريليون دولار من التجارة سنويًا. هناك مطالبات متنافسة لكل من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.

بنت الصين قواعد جزر فوق الجزر المرجانية في المنطقة، لكنها تقول، إن نواياها سلمية.