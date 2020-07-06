كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات اليابان لـ40 وفقدان 13 آخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخشي السلطات في اليابان أن ما يقرب من 40 شخصًا يكونوا ضحايا الأمطار الغزيرة في ضرب جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد، مع تعرض ضفاف الأنهار لخطر الانفجار صباح اليوم الاثنين، ووضع أوامر إخلاء جديدة.

وقتلت الفيضانات والانهيارات الطينية التي بدأت في عطلة نهاية الأسبوع 21 شخصًا حتى الآن. وقال يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي، إن 18 شخصا آخرين لم تظهر عليهم أي إشارات حيوية ويفترض أنهم في انتظار تأكيد رسمي، وأن 13 شخصا فقدوا، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "سوجا": "أقدم أعمق التعازي لأولئك الذين مروا من الأمطار الغزيرة"، موضحًا، أن نحو 40 ألف فرد من قوات الدفاع الذاتى شاركوا فى عمليات الإنقاذ.

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وأردف، أن مراكز الإخلاء تعمل أيضًا على منع انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توزيع المطهر ومطالبة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالحفاظ على تباعدهم عن بعضهم البعض.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء، أنه حتى يوم السبت أمر نحو 200 ألف بإخلاء منازلهم.

وتعد الفيضانات أسوأ كارثة طبيعية في اليابان منذ إعصار حكيبس في أكتوبر من العام الماضي وأسفرت عن مقتل 90 شخصا.