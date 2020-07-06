اللاعب المغربي أمين حارث يرزق بمولود جديد

رزق اللاعب المغربي، أمين حارث، بمولود جديد، حسب ما أعلنه، ليلة أمس الأحد، لمتابعيه على “أنستغرام”.

وفاجأ اللاعب المغربي المحترف في فريق شالك 04 الألماني متابعيه في أنستغرام، بإعلانه ميلاد مولود ذكر، كونه لم يعلن سابقا أنه يصبح أبا للمرة الثانية.

وشارك حارث (23 سنة)، على أنستغرام، صورة “ستوري” لمولوده الجديد، مع حرصه على إخفاء ملامحه، وعلق عليها:” ابني مرحبا بك في هذا العالم، أحبك”.

وقبل أزبد من سنة كان أمين حارث قد رزق بمولودته الأولى، التي احتفل بعيد ميلادها الأول، في أواخر ماي الماضي.