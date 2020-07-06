العثماني: جهد كبير بذل لإنجاح امتحانات الباكالوريا هذه السنة- فيديو

فيديو : عبد الله آيت شريف

قال رئيس الحكومة، سعد الدين الثعماني، إن عملية الإعداد لتنظيم امتحانات الباكالوريا هذه السنة تطلبت جهدا كبيرا لإنجاحها، خصوصا مع التحديات، التي طرحتها جائحة كورونا.

وأشاد العثماني، خلال زيارته لعدد من مراكز الامتحان في العاصمة الرباط، بمختلف الفاعلين في هذه الجهود، التي تمكن من إرساء مجموعة من التدابيرالاحتياطية لوقاية صحة التلاميذ، والأطر التربوية.

وكانت المرحلة الثانية من امتحانات الباكالوريا، قد انطلقت، صباح اليوم الاثنين، إذ بدأ تلاميذ الشعب العلمية في اجتياز الاختبارات، بعدما أجريت الامتحانات بالنسبة إلى الشعب الأدبية، نهاية الأسبوع الماضي.

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سعد الدين العثماني، حل صباح اليوم، رفقة وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، بعدد من مراكز الامتحان في العاصمة الرباط، لاسيما المركب الرياضي، مولاي عبد الله، في حي الفتح، والمركب الرياضي ابن رشد في يعقوب المنصور، والقاعة المغطاة باب المريسة في سلا، بالإضافة إلى ثانوية دار السلام في حي النهضة، الخاصة بالمترشحين الصم، والبك، والباكالوريا المهنية.