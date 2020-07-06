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صور يونس ميموني
انطلقت، صباح اليوم الاثنين، في مدينة طنجة أولى اختبارات الباكالوريا بالنسبة إلى الشعب العلمية، التي تجري في ظل إجراءات صارمة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا.
وفي ثانوية مولاي رشيد في مدينة طنجة، انطلقت الامتحانات في أجواء خاصة، وفق ما عاينته كاميرا “اليوم 24″، لاسيما بضمان التباعد الاجتماعي، واستعمال المعقمات والكمامات.
وجدير بالذكر أن مدينة طنجة تضم 1461 حالة إصابة بالجائحة، منها أزيد من 470 حالة نشطة، حاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق امتحانات البكالوريا للشعب العلمية في ظروف خاصة- صور من طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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