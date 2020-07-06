بعد إصابة حامل الأمتعة بكورونا.. اتحاد طنجة يعيد إجراء التحاليل للاعبين والطاقم التقني

قرر نادي اتحاد طنجة، أمس الأحد، إعادة إجراء تحاليل مخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد بين اللاعبين، والطاقم التقني، بعد تأكيد إصابة حامل أمتعة الفريق بـ”كوفيد-19″، يوم الاثنين الماضي.

وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″ أن حالة من الخوف سادت في صفوف الفريق، بعد تأكيد إصابة حامل أمتعته بالجائحة، إذ تقرر، فيما بعد، إجراء اختبار ثان مخافة أن تكون العدوى قد انتقلت إلى اللاعبين، أو التقنيين.

وكان اللاعبون، والتقنيون في فريق اتحاد طنجة قد تم أخضعوا، قبل أزيد من أسبوع، للتحاليل المخبرية، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، إذ أظهرت التحاليل خلو الفريق من الإصابة بـ”كوفيد-19″، فيما تأكدت إصابة حامل أمتعته.