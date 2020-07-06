مجلس كفر قرع يعلن حالة الطوارئ ويحذر الأهالي من الإغلاق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مجلس كفر قرع المحلي حالة الطوارئ، في ختام جلسة الطوارئ التي عقدها لبحث آخر التطورات بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، صباح اليوم الاثنين، في ظل ارتفاع عدد المصابين بكفر قرع.

ووفقا لحالة الطوارئ، قرر مجلس كفر قرع المحلي إغلاق جميع المتنزهات العامة في البلدة، وعلى رأسها متنزه البير والحوارنة، ومتنزه حديقة الألعاب الحوارنة، وإغلاق الملاعب الرياضية، وتجميد جميع النشاطات الرياضية والجماهيرية، وإغلاق تام لبيت المسنين.

كما قرر استقبال الجمهور في المجلس المحلي فقط للحالات الضرورية الطارئة، وبتنسيق مسبق من خلال مركز الخدمات البلدي على رقم 106، علما أن قسم الجباية يعمل كالمعتاد بعد أخذ جميع التدابير اللازمة، وفق تعليمات وزارة الصحة.

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وأعربت إدارة المجلس المحلي عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، وقالت إن "الأمر يمكن أن يدخل قرية كفر قرع لدائرة الخط الأحمر، وبالتالي إغلاق البلدة".

وناشدت إدارة المجلس المحلي المواطنين "الالتزام بتعليمات وزارة الصحة لوقف انتشار فيروس كورونا، خصوصا عند الخروج من المنزل، وفي الأعراس والمناسبات، والمحلات التجارية".

وطالبت إدارة المجلس كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة بأن تقتصر صلاتهم في بيوتهم، وأن تقتصر الصلاة في المساجد فقط للمسؤولين عن المسجد.