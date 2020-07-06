اتهام شابين من رهط باختطاف وتعنيف فتاة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الاثنين، لائحة اتهام ضد شابين من سكان مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، نسبت إليهما اختطاف وتعنيف فتاة.

ويُستدل من لائحة الاتهام أن المعتديين اختطفا الفتاة من العائلة واعتديا عليها بالضرب، على خلفية رغبتها في ترك المنزل والعيش خارج المدينة.

وتبيّن أن أحد المتهمَين هو شقيق الفتاة، وطلبت النيابة العامة من المحكمة إبقاء الشابين رهن الاعتقال حتى استكمال الإجراءات القضائية ضدهما.

وجاء في لائحة الاتهام أن شقيق الشابة (24 عاما) وابن اخيها (21 عاما)، اعترضا طريقها عند إبداء رغبتها بترك المنزل في رهط، وحاولا إقناعها بالعدول عن رغبتها، دون أن ينجحا.

ووفقا للائحة الاتهام أنه في ليلة 25 حزيران/ يونيو، كانت الفتاة في شاطئ (زيكيم) ببلدة أشكلون، في أمسية مشتركة مع عمال وعاملات مصنع (شتراوس) في بلدة سديروت، الذي تعمل فيه، وانتظرا لغاية الساعة 2:30 فجرا، وحين حضر أحد زملائها في العمل لإخراج شيء ما من سيارته، أوقفاه وطلبا منه أن يتصل بها للحضور للسيارة لتساعده، وعند حضورها اختطفاها، مع قريبين لهما، بسيارة تجارية بيضاء اللون، فصرخت واعترضت على ذلك فربطا يديها ووضعا كمامة على فمها لوقف صراخها. وحين وصلوا إلى المنزل، قام الشابان بجرها إلى صالون المنزل، وقام أخ آخر بركلها عدة مرات على جسمها، إذ كانت تضع يديها على رأسها لمنع إصابتها في منطقة الرأس، حتى أوقفه أخ آخر وأبعده عنها، ومن ثمّ نقلت إلى منزل والدتها في المبنى السكني.

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وبحسب لائحة الاتهام، تواصلت المشتكية مع مديرتها في العمل بالمصنع بواسطة الهاتف النقال التابع لابنة أخيها، فقامت المديرة بدورها بتقديم شكوى في الشرطة.

أعمال العنف والجريمة تتواصل في البلدات العربية

وتتواصل جرائم قتل النساء في البلدات العربية دون وجود آفاق عملية لتغيير هذا الواقع الخطير وغير الإنساني، وفي ظل تقاعس الشرطة وتقصيرها بالتحقيق في جرائم القتل عندما تكون الضحية من المجتمع العربي وخصوصا إذا كانت امرأة، الأمر الواضح من متابعة الوضع القانوني لجرائم القتل الآخذة بالازدياد.

ويأتي هذا إلى جانب الاستخفاف في تلقي شكاوى النساء المهددات وعدم التعامل معها بالجدية اللازمة، إذ يظهر من معطيات أنه في معظم الحالات تلقت الشرطة شكاوى من الضحايا بوجود خطر على حياتهن ولم تقم الشرطة بتوفير الحماية لهن، الأمر الذي أدى لقتلهن.

هذا، وقُتلت 8 نساء عربيات في البلاد، آخرهن وفاء جوهر مصاروة (40 عاما) من الطيبة يوم الخميس الماضي، في جرائم قتل مختلفة. وبلغ العدد الإجمالي لضحايا جرائم القتل التي نفذت غالبيتها بإطلاق النار في البلدات العربية، 43 قتيلا وقتيلة، منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن.