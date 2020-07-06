امتحان البسيخومتري في موعده.. وتأجيل المواعيد الخاصة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المركز القطري للامتحانات والتقييم، اليوم الإثنين، تأجيل مواعيد اختبارات البسيخومتري لذو الاحتياجات الخاصّة، التي كان من المقرر إجراؤها خلال الأيام المقبلة، وذلك لأجل غير مسمى، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، والتقييدات التي تعتزم الحكومة إقرارها.

وقال المركز القطري إنه لا يمكن البتة إجراء الامتحانات تبعا لأوامر وزارة الصحة، التي تحظر التقدم للامتحانات بالوصول للحرم الجامعي في البلاد.

وأفاد المركز القطري أن مجلس التعليم العالي لم ينعقد بعد للتباحث في هذا الشأن وعليه اضطررنا للجوء بالوقت الحالي لقرار إرجاء مواعيد الاختبارات. وأكد على أنه "نبذل قصارى جهودنا الممكنة لإيجاد الحلول والبدائل"، وفق بيان له.

ومع إلغاء امتحانات البسيخومتري في موعد نيسان/ أبريل، قررت الجامعات في البلاد تعديل شروط القبول للعام الدراسي المقبل، بحسب ما عممت الجامعات على طلابها.

فقررت جامعة بن غوريون في بئر السبع إتاحة قبول الطلاب على أساس معدل البجروت، أما التخنيون فاستثنى كليّة الطب و"مواضيع أخرى قليلة" من المواضيع التي يمكن التسجيل إليها دون بسيخومتري. ويمكن القبول على أساس علامات البجروت وعلامات مساقات أخرى يتيحها التخنيون في الرياضيات والفيزياء بمستوى المواد المدروسة في الثانوية لتستبدل الامتحان البسيخومتري.

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وفي جامعة تل أبيب، فافتتحت مسارات خاصّة للقبول دون الامتحان البسيخومتري بالإضافة إلى مسارات القبول الحاليّة. وأعلنت الجامعة أنّ كل المسارات، تقريبا، ستفتتح فيها مسارات خاصة للقبول بدون بسيخومتري.

وفي جامعة حيفا، أطلق مسار "ما قبل أكاديمي"، سيطلب خلاله من الطلاب دراسة ما بين مساقين إلى 4 مساقات خلال الفصل الصيفي أو الشتوي، على أن يحدد معدل لكل موضوع للقبول، بالإضافة إلى معدّل البجروت الحالي.

أما الجامعة العبرية فأعلنت أنها تدفع بمسار جديد للقبول دون البسيخومتري.

في حين قالت جامعة بار إيلان إن الأولوية في القبول هي للطلاب الحاصلين على علامة في البسيخومتري، على أن تخصص المقاعد المتبقيّة للطلاب بدون علامة.