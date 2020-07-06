إغلاق شارع عكا- صفد قرب مفرق المكر بسبب حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع حادث طرق على مفرق قرية المكر، على أثره جرى إغلاق مقطع شارع 85 أمام حركة السير، صباح اليوم الاثنين.

وفي التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تصادم بين سيارتين خصوصيتين، في الوقت الذي لم تتضح فيه الأسباب بعد.

وأسفر الحادث عن إصابة عدة أشخاص بجراح، إذ قدمت لهم الإسعافات الأولية وجرى نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة بتنظيم حركة السير المكتظة في المكان.