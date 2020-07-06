هل تنتقل عدوى كورونا عبر الهواء؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، يوم السبت الماضي، دراسة مفادها أن فيروس كورونا المستجد ينتقل عبر الجسيمات الأصغر بالهواء، والذي يمكنه أن يصيب البشر، ودعا معدّو الدراسة منظمة الصحة العالمية إلى مراجعة إرشاداتها.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ الصغير الذي يخرج من أنف أو فم الشخص المصاب عند التحدث أو السعال أو العطس.

وذكرت الصحيفة أن 239 عالما من 32 دولة قدموا أدلة يعتزمون نشرها في دورية علمية، الأسبوع المقبل تظهر أن الجسيمات الصغيرة في الهواء من الفيروس قادرة على إصابة الإنسان. وبيّن الباحثون أن الهواء يحمل الفيروس وينقل العدوى للإنسان عند استنشاقه قطرات رذاذ كبيرة تنتقل بسرعة في الهواء بعد العطس، أو عند حمله لقطرات تحوي جسيمات صغيرة، الأمر الذي تعارضه منطمة الصحة.

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وأوضحت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، قبل أشهر، أن انتقال الفيروس عبر الهواء غير مقنعة.

وقال طارق جسارفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في رد بالبريد الإلكتروني على طلب من رويترز للتعليق: "نحن على علم بالمقال ونراجع محتواه مع خبرائنا الفنيين".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن رئيسة التقنية للوقاية من العدوى في منظمة الصحة، بينيديتا ألغرانزي، قولها إن "في الشهرين الماضيين على وجه الخصوص أكدنا مرارا أننا نعتبر انتقال العدوى عبر الهواء أمرا ممكنا، لكن ذلك غير مدعوم بالتأكيد بأدلة ملموسة أو حتى واضحة".