اعتقال مشتبه من العفولة بتهديد أيمن عودة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الشرطة، صباح اليوم الاثنين، أنها اعتقلت شخصا (30 عاما) من مدينة العفولة، وذلك للاشتباه بتهديد رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة.

وفي التفاصيل، حضر المشتبه به إلى منطقة الكنيست في مدينة القدس، أمس، وأطلق تهديدات ضد النائب عودة، أمام حرس الكنيست.

وأجرت الشرطة تحقيقا مع الشاب به في الشبهات المنسوبة إليه.

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في القدس بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق.