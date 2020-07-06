شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية ، 114 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالة وفاة واحدة . وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت 14.329 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 235 حالة وفاة ، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وبلغت 9.837 حالة .

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