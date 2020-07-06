شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وفيات و1557 إصابة جديدة بكورونا في عُمان والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الاثنين تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 218 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1557 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 47 ألفا و735 حالة. وأضافت أن الإصابات تشمل 1057 حالة لعمانيين، و500 لغير عمانيين.
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