شكرا لقرائتكم خبر عن حريق طائرة يكشف عن أكبر شحنة مخدرات بالمكسيك والان نبدء بالتفاصيل
قال مسؤولون عسكريون مكسيكيون يوم الأحد إنهم عثروا على طائرة صغيرة من أمريكا الجنوبية مشتعلة بعد هبوطها بشكل غير قانوني في شبه جزيرة يوكاتان وربما كانت تحمل مئات الكيلوات من المخدرات.
وأضاف المسؤولون أنهم عثروا أيضا قربها على شاحنة تحمل مخدرات كانت على ما يبدو كوكايين معبأ في 13 طردا يزن كل منها 30 كيلوجراما ومن المرجح أنها أنزلت من الطائرة.
وقال بيان للجيش المكسيكي إنه مع تقدير قيمة هذه المخدرات بأكثر من 109 ملايين بيزو(4.9 مليون دولار) سيكون لهذه الخسارة تأثير "كبير" على المنظمات الإجرامية.
وعرضت محطة ميلينيو مشاهد لطائرة نصف محترقة على طريق رئيسي محاط بشجيرات كثيفة وقالت إن الطائرة جاءت من ماراكايبو بفنزويلا.
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