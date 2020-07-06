شكرا لقرائتكم خبر عن غرق وفقدان 9 أشخاص إثر انقلاب قارب صيد في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
أعلن مسئولون فى إندونيسيا اليوم الاثنين، مقتل طفلين اثنين على الأقل وفقدان سبعة آخرين إثر انقلاب قارب صيد بسبب الحمولة الزائدة فور مغادرته شاطئا في مقاطعة "نوسا تنجارا تيمور" الواقعة شرقي البلاد، حيث كان على متنه 28 شخصًا.
وقال مسئول في إحدى وكالات البحث والانقاذ المحلية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن أطقم مراكب أخرى كانت على مقربة من القارب المنكوب تمكنت من إنقاذ 19 شخصًا، فيما يجري البحث عن المفقودين.
وأضاف المسئول أن 16 راكبًا و12 صيادًا كانوا على متن قارب الصيد الذي انقلب في مضيق "بوكافو" بعد أن غادر شاطئ "تابلولونج" بمدينة "كابونج" وأصابته موجه بلغ طولها مترين مصحوبة برياح عاتية.
وأشار المسئول إلى أن قارب الصيد مخصص لحمولة 15 شخصًا فقط، لكن قائده لم يستأذن رئيس الميناء حينما قام بزيادة الحمولة.
كانت هذه تفاصيل خبر غرق وفقدان 9 أشخاص إثر انقلاب قارب صيد في إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.