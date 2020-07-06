نجدة بغداد تعلن تحرير مخطوف في الزعفرانية

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دوريات نجدة الزعفرانية تمكنت من تحرير مخطوف ضمن منطقة الزعفرانية شارع المعهد".

وأوضحت، أن "ذلك جاء خلال تجوال دورية النجدة ضمن المنطقة المذكورة اعلاه حيث استنجد احد المواطنين بالدورية مخبرهم بقيام اشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية نوع (تكتك) بخطف ابنه من امام داره ولاذو بالفرار".

واكدت، أن "على الفور تم اشعار السيطرة المركزية وبدلاله طالب النجدة تم تفتيش المنطقة والقبض على الخاطفين وتحرير المخطوف"، مشيرة الى أن "لدى استجوابهم من قبل الدورية اعترفوا بقيامهم بعمليه الخطف، ليتم تسليمهم الى مركز الشرطة اصوليآ".