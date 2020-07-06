تحقيق البصرة: تصديق اقوال أربعة متهمين لقيامهم بخطف مواطن

صدقت محكمة تحقيق البصرة الثالثة الخاصة بخلية الصقور الاستخباراتية، الاثنين، أقوال أربعة متهمين لقيامهم بخطف احد المدنيين في المحافظة.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المختطف تم تحريره بعد 24 ساعة على اختطافه واحتجازه في منطقة المطيحة في المحافظة".
وأشار المركز في بيانه، إلى أن "المتهمين اعترفوا أمام قاضي التحقيق بتفاصيل الحادثة".
وأشار المركز في بيانه، إلى أن "المتهمين اعترفوا أمام قاضي التحقيق بتفاصيل الحادثة".
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