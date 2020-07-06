الخارجية: تسيير رحلة استثنائية لإعادة 110 عراقيين عالقين في الإمارات

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، تسيير رحلة استثنائية لإعادة 110 عراقيين عالقين في الإمارات، إلى البلاد.





وتعلن وزارة الخارجية، بين الحين والآخر تسيير رحلات إلى عدد من الدول من أجل إعادة العراقيين العالقين هناك إلى البلاد. وقال الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "سفارة العراق في أبو ظبي وبالتنسيق مع القنصلية العامة للعراق في دبي، تُسيّر رحلة استثنائية وعلى متنها 110 مسافرين، مُتوجّهة إلى العراق بالتنسيق مع خلية الأزمة ودائرة المراسم في مركز الوزارة، لنقل عراقيّين كانوا عالقين في دولة الامارات العربية؛ بسبب إجراءات الحظر الشامل، وإغلاق المطارات في مُواجَهة فايروس كورونا المستجد".وتعلن وزارة الخارجية، بين الحين والآخر تسيير رحلات إلى عدد من الدول من أجل إعادة العراقيين العالقين هناك إلى البلاد.

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