ماذا يعني الخط الأخضر على صفار البيض المسلوق؟ وهل يضرّ بالصحة؟

وهذا يشير إلى أن الخط هو عبارة عن مادة كبريت الحديد. إلا أنه لا يشكل أي خطر على الصحة، ما يعني أنه يمكن تناول البيض بطريقة اعتيادية في هذه الحالة.
وفي حال الرغبة في تجنب ظهور الخط يكفي أن يتم سلق البيض بالطريقة الصحيحة. ولهذا يوضع مع كمية كافية من الماء على النار. وعندما يبدأ الماء بالغليان تتم تغطية الوعاء ويترك بعد ذلك على نار هادئة لمدة لا تزيد على 15 دقيقة.
واخيراً ينزع وعاء السلق عن النار ويغمر البيض بالماء البارد فوراً. وهكذا يصبح جاهزاً للأكل من دون الخط باللون المائل بلونه إلى الأخضر.
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