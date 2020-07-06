ذي قار تسجل 183 إصابة جديدة بفايروس كورونا و17 وفاة و225 حالة شفاء



أفد مصدر طبي في ذي قار، الاثنين، بتسجيل 183 إصابة جديدة بفايروس كورونا و17 وفاة و225 حالة شفاء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظة ذي قار سجلت 183 إصابة جديدة بفايروس كورونا و17 حالة وفاة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "225 مصاباً بالوباء اكتسبوا الشفاء وغادروا المستشفيات".



وبحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة أمس، يبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق: 60479، ومجموع حالات الشفاء: 33017، ومجموع الوفيات: 2473.

وبحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة أمس، يبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق: 60479، ومجموع حالات الشفاء: 33017، ومجموع الوفيات: 2473.

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