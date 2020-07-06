إطلاق سراح ضابط متورط في مقتل فلويد بكفالة 750 ألف دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت السلطات الأمريكية سراح أحد ضباط الشرطة الأربعة السابقين المتهمين في وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في مينيابوليس.



وأظهرت سجلات سجن مقاطعة هينيبين بولاية مينيسوتا، أن الضابط السابق تو ثاو المتورط في مقتل فلويد، أطلق سراحه بعد دفع كفالة 750 ألف دولار، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.

وذكرت صحيفة "مينيابوليس ستار تريبيون"، أن تو ثاو (34 عاما)، هو ثالث ضابط سابق متهم في وفاة فلويد يطلق سراحه بكفالة.

وقالت إنه دفع كفالة قيمتها 750 ألف دولار السبت، لافتة إلى أن جميع الضباط الأربعة الذين تورطوا في وفاة فلويد أقيلوا من مناصبهم، ويواجهون اتهامات جنائية.

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ومن المقرر أن يمثل ثاو أمام المحكمة يوم 11 سبتمبر/أيلول بتهمة المساعدة والتحريض على القتل من الدرجة الثانية، والتحريض على القتل غير العمد من الدرجة الثانية.

ويواجه ضابطان سابقان آخران، هما جيه ألكسندر كوينج وتوماس لين، نفس اتهامات ثاو، بينما يواجه ديريك تشوفين، الضابط الذي جثا بركبته فوق عنق فلويد، اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية، والقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ من الدرجة الثانية مع الإهمال الجسيم، ولا يزال محتجزا لدى الشرطة.

وفي غضون ذلك، تتواصل المظاهرات في مدن وولايات أمريكية ضد العنصرية وعنف الشرطة، عقب مقتل فلويد على يد شرطي في مدينة مينيابوليس.

وأثار مقتل فلويد (46 عامًا) الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه، بينما يجثو ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه لمدة 9 دقائق تقريبًا، موجة احتجاجات عارمة بدأت من منيابوليس وامتدت عبر أنحاء الولايات المتحدة، وتخللها أعمال شغب وعنف.