فلسطين تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر لصد كورونا

طالبت فلسطين، اليوم الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق جميع المعابر مع استمرار تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ستطلب من الأمم المتحدة مراقبة تنفيذ الاحتلال للقرار.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إشتية، في كلمة له في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية: "على إسرائيل إغلاق جميع المعابر مع فلسطين".

وأضاف أن "الحكومة سترسل طلبا إلى الأمم المتحدة لمراقبة ذلك".

ويعمل عشرات آلاف الفلسطينيين في إسرائيل في ظل انحسار فرص العمل في الأراضي الفلسطينية.

وجاء طلب إشتية بعد أن قال إن 18% من الإصابات جاء من العمال ومن المتنقلين بين الضفة وأراضي الـ48(الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1948).

وأضاف" 82% من الإصابات بفيروس "كورونا" جاءت من المخالطة في الأعراس وبيوت العزاء".

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وفي هذا الصدد فقد دعا "العشائر والعائلات إلى تبني ميثاق شرف ملزم يمنع الأعراس وبيوت العزاء في كافة محافظات الوطن، لحين انتهاء أزمة كورونا".

ولكنه شدد على "أن عدم سيطرتنا على المعابر والحدود وإجراءات الاحتلال العنصرية، هي السبب الرئيس في زيادة الإصابات بكورونا".

وكانت الأسابيع القليلة الماضية سجلت ارتفاعات كبيرا في أعداد المصابين بفيروس كورونا وبخاصة في محافظة الخليل في جنوبي الضفة الغربية.

ولكن الفيروس ينتشر أيضا في القدس الشرقية والعديد من المحافظات بالضفة الغربية بعد أن شهد شهر مايو/أيار الماضي انخفاضا ملحوظا في أعداد المصابين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إنه "تم تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ التحديث المسائي يوم أمس، بينها 34 في محافظة الخليل، و14 في محافظة القدس، ، و3 إصابات في محافظة رام الله والبيرة، و8 إصابات في محافظة بيت لحم، وإصابة في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة أريحا، وإصابتان من طولكرم".

وأضافت في تصريح تلقته ”الخليج 365” "بلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة ٨ حالات بينها ٣ حالات موصولات بأجهزة التنفس الاصطناعي".

وأشارت إلى أنه بذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات 4786 حالة بينها 4100 إصابة نشطة فيما تم تسجيل تعافي 665 مصابا أما عدد حالات الوفاة فقد بلغ 21 حالة.