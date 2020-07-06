روسيا على تواصل مع الأطراف الليبية وتصف الوضع بـ"المعقد"

الخليج 365الإثنين 2020/7/6 01:04 م بتوقيت أبوظبي
وصفت الخارجية الروسية، الوضع في ليبيا بأنه "معقد وصعب للغاية"، مؤكدة تواصلها مع كافة الأطراف في إطار الأمم المتحدة، للتوصل إلى تسوية للنزاع الدائر في هذا البلد.
جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في رده على سؤال للصحفيين حول ما إذا كانت بلاده تتواصل مع الولايات المتحدة بشأن ليبيا.
وفي هذا الصدد، قال فيرشينين في تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام روسية، إن "الوضع في ليبيا معقد وصعب للغاية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى استمرار "التفاعل متعدد الأطراف، بما في ذلك مع الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن ما تفعله بلاده هو "التركيز على الجهود كي تحافظ على الاتصالات مع جميع الأطراف الليبية عبر تشجيعهم، من أجل التوصل إلى حل مقبول لكل الأطراف"، لافتا إلى أن كل هذا "يتم برعاية الأمم المتحدة".
وتشهد ليبيا صراعا بين حكومة الوفاق في طرابلس التي يقودها فايز السراج بإسناد تركيا التي أرسلت آلاف المرتزقة للقتال هناك، من جهة، وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
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