الهند والصين تسحبان قواتهما من موقع حدودي متنازع عليه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت نيودلهي وبكين سحب قواتهما من موقع حدودي شهد توترات في جبال الهيمالايا في لاداخ، حيث قتل 20 جنديا هنديا في اشتباكات مع قوات صينية الشهر الماضي.



وقال مصدر حكومي هندي إن "فك الارتباط مع الجيش الصيني بدأ وفقا للشروط المتفق عليها في اجتماع قادة الفيالق"، في إشارة إلى اجتماع عسكري رفيع المستوى عقد بين الجانبين الأربعاء الماضي.

وأفاد مسؤولون هنود بأن القوات الصينية شوهدت وهي تزيل خياما ومنشآت عند نقطة الدورية 14 القريبة من وادي جالوان حيث وقع الاشتباك الدامي.

وذكرت محطة "نيودلهي تي في" أن قوات الجانبين انسحبت كيلومترا واحدا على الأقل في الوادي وتم إنشاء منطقة عازلة بين الجانبين.

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وتبادلت نيودلهي وبكين الاتهامات بشأن الاشتباكات الحدودية التي قالت الهند إن خسائرها فيه بلغت 20 قتيلا وعشرات الجرحى، بينما لم تكشف الصين عن عدد خسائرها التي قيلت إنها 40 قتيلا.

وكثيرا ما تقع مواجهات بين البلدين على طول حدودهما البالغة 3500 كلم، لكن دون أن ينجم ذلك عن سقوط قتلى منذ عقود.

ووقعت حرب خاطفة بين الصين والهند عام 1962، وفي 2017 وقفت القوات الهندية والصينية وجها لوجه على مدى 72 يوما في قطاع استراتيجي من منطقة بوتان في الهيمالايا، وسمحت مفاوضات بحلحلة التوتر بين الطرفين.

