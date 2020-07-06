شكرا لقرائتكم حتى السمك لم يسلم.. سفن إيران تعبث بثروة اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستمر الانتهاكات الإيرانية سواء في عرض البحر أو عبر ميليشيات الحوثي في اليمن. وفي جديد تلك الانتهاكات أكد وزير الثروة السمكية اليمني فهد كافيين أن السفن الايرانية تواصل صيدها غير المشروع في المياه البحرية اليمنية.

وأشار إلى أن سفن ايران تستمر في انتهاكاتها للمياه البحرية اليمنية، لا سيما مؤخرا في غرب ارخبيل سقطرى وفي بحر العرب، مشددا على ان الحكومة لن تسمح باستمرار هذا العبث.

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كما قال في منشور على فيسبوك :" إن اسطولا من سفن الانتهاكات المستمرة والعبث بالثروات البحرية اليمنية يجوب مياهنا." وشدد على أنه سبق إبلاغ مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالانتهاكات الإيرانية، وقد ناشدت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي القيام بواجبه تجاه هذا الملف.

تهريب السلاح

إلى ذلك، أكد أن إيران تقوم بصيد غير مشروع وبمخالفة صريحة للقانون الدولي وللاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن كما تستخدم الصيد البحري غير المشروع في المياه اليمنية أيضا للقيام بتهريب السلاح للميليشيات في اليمن.

وكانت سفن صيد ايرانية تقدمت الأسبوع الماضي إلى مسافة ٩ ميل من السواحل اليمنية جنوب غرب ارخبيل سقطرى وقبالة جزيريتي عبدالكوري وسمحة اليمنيتين.