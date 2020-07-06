قصف جديد.. تحليق طيران حربي قرب قاعدة الوطية الليبية.. والجيش الليبى يعلن مقتل 12 عنصر تركى بينهم قائد كبير

بعد إقرار أنقرة بأن الغارات على قاعدة الوطية دمرت منظومة دفاع جوي تركية، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أن ضربات أخرى مماثلة ستنفذ قريبا على القاعدة.

لى ذلك، أفاد العميد بأن الغارات استهدفت أيضا رتلاً عسكرياً كان في طريقه لمنطقة الهلال النفطي، مؤكداً أن خسائر تركيا في المعدات العسكرية كبيرة إثر الغارات.

ولفت إلى أن ضربة قاعدة الوطية، كانت موجعة لتركيا، فقد قصفت القاعدة بـ 9 غارات،في السياق أيضاً، أفادت مصادر بإصابة قيادات من الاستخبارات التركية في غارات قاعدة الوطية الليبية.

وأضاف: "الضربة أسفرت عن تدمير الصواريخ التركية في القاعدة بالإضافة مقتل ما لا يقل عن 12 عنصر تركي من بينهم قائد كبير"

وفي سياث متصل، أكدت مصادر بالجيش الوطني الليبي أن طائرات حربية تحوم حول قاعدة الوطية الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي، بعد قيامها بضربة جديدة قبل ساعتين تقريبا هي الثانية خلال 24 ساعة.

Advertisements

وقالت مصادر عسكرية ليبية، لـ"الوطن"، إن طائرات تابعة للجيش الوطني الليبي شنت غارات منذ قليل على مواقع للميليشيات المدعومة من تركيا قرب محور "سرت".

وأتت الغارات الجوية على مواقع الميليشيات غرب "سرت" تزامنا مع أخرى طالت قاعدة الوطية الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي منذ قليل في قصف هو الثاني للقاعدة خلال 24 ساعة.

وأكدت المصادر أن القصف الذي طال "الوطية" مجددا وكذلك غرب سرت أسفر عن سقوط عدد من الضحايا في صفوف الميليشيات التابعة لحكومة فايز السراج والتي تدعمها تركيا. حسبما نشر موقع "الوطن".

ولاقى الاحتلال التركي في ليبيا ضربة موجعة فجر أمس، بتدمير أنظمة دفاع جوية كانت تركيا ثبتتها الخميس الماضي بقاعدة "الوطية"، ذات الأهمية الاستراتيجية، في ضربات تحمل كثيرا من الدلالات السياسية قبل أن تكون عسكرية.

واستهدفت الضربات الجوية رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش، ليتم تدمير المنظومة التركية، بعد 9 ضربات جوية دقيقة.

وقالت مصادر، إن الغارات أدت إلى مقتل 6 ضباط أتراك وقائد عسكري تركي وعدد من الجرحى.