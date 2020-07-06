إسرائيل تطلق قمر تجسس إلى الفضاء

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الإثنين إطلاق قمر تجسس جديدا من قاعدة في وسط البلاد أفادت تقارير إعلامية أن الهدف منه مراقبة أنشطة إيران النووية.

وقالت الوزارة في بيان "أطلقت إدارة الفضاء في مديرية البحث والتطوير الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية وصناعات الفضاء الإسرائيلية بنجاح القمر الصناعي الاستطلاعي (أوفيك 16) الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (01,00 ت غ)".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى "خضوع قمر الاستطلاع الكهروضوئي ذو القدرات المتقدمة إلى سلسلة من الاختبارات". وأشاد وزير الدفاع ورئيس الوزراء بالإنابة بيني غانتس بالإنجاز.

وقال "إن الإطلاق الناجح للقمر الصناعي أوفيك 16 بين عشية وضحاها يعتبر إنجازا رائعا آخر" لقطاع الدفاع في إسرائيل.

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وبحسب وزير الدفاع فإن "التفوق التكنولوجي والقدرات الاستخباراتية أمران أساسيان لدولة إسرائيل (...) سنواصل تعزيز قدرات إسرائيل والحفاظ عليها على كل جبهة وفي كل مكان".

ولم يتطرق بيان الوزارة إلى مزيد من التفاصيل حول المهمة الرئيسية للقمر الصناعي. لكن الإذاعة الإسرائيلية العامة قالت إنه سيستخدم لمراقبة أنشطة إيران النووية.

ولطالما أكدت إسرائيل على أنها ستعمل جاهدة لمنع إيران من امتلاك أسلحة ذرية. وتنفي الجمهورية الإسلامية أن يكون لبرنامجها النووي أيد أوجه عسكرية.