إصابة وزيرة الصحة البوليفية بكوفيد-19

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







لاباز: أعلنت الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز الأحد أنه تم التأكد من إصابة وزيرة الصحة إيدي روكا بكوفيد-19، لتصبح ثالث عضو في الحكومة يصاب بالوباء في غضون أربعة أيام.

وأتي الإعلان في وقت ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 38071 بينما بلغ عدد الوفيات 1378. وتم نقل وزير شؤون الرئاسة البوليفي يركو نونيز إلى المستشفى إثر إصابته بالحمى "جرّاء مضاعفات ناجمة من كوفيد-19"، بحسب مسؤولين.

كما تم السبت التأكد من إصابة وزير التعدين خورخي فرناندو أوروبيزا بكوفيد-19. وأفاد بيان صدر من مكتب روكا أنها في حالة مستقرة "وتمتثل بصرامة لقواعد السلامة التي تشمل العزل والأدوية والرعاية". ويذكر أن آنييز عزلت نفسها في المقرّ الرئاسي من حيث تعقد اجتماعاتها عبر الإنترنت.

ومنذ ظهر الوباء في مطلع مارس، اضطر عدد من الوزراء في بوليفيا لاستكمال فترة حجر صحي مدتها 14 يوما جراء الاشتباه بوجود إصابات بالفيروس في أوساط عائلاتهم أو المقربين منهم.



مواضيع قد تهمك :