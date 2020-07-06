الهند تحل مكان روسيا في المرتبة الثالثة عالميًا لجهة عدد الإصابات بكوفيد-19

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نيودلهي: أعلنت الهند الاثنين أنها سجّلت نحو 700 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتحل مكان روسيا كالبلد الثالث عالميا لجهة الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 697,358 إصابة، بعدما تأكدت 24 ألف حالة في الساعات الـ24 الأخيرة، بينما بلغ عدد الإصابات في روسيا نحو 681 ألفا.

وسجّلت كل من الولايات المتحدة والبرازيل أعلى عدد من الإصابات، لكن حصيلة الهند لن تبلغ ذروتها قبل مرور أسابيع عدة في حين يتوقع الخبراء بأن تتجاوز عتبة مليون إصابة في هذا الشهر.

وسجّلت الهند 19963 وفاة بالفيروس، وهو عدد أقل بكثير من ذاك الذي تم تسجيله في العديد من الدول الأخرى الأكثر تأثّرا بالوباء.

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وافتتحت نيودلهي مستشفى مؤقتا يضم 10 آلاف سرير بينما تشدد مدن أخرى القيود على الحركة لتجنّب زيادة جديدة في عدد الإصابات.

وفرضت عاصمة ولاية كيرالا ثيروفانانثابورام تدابير إغلاق جديدة اعتبارا من الاثنين إذ علّقت حركة النقل العام وسمحت بفتح الصيدليات فقط. وجاءت الخطوة بعدما تم تسجيل مئات الإصابات الجديدة في أنحاء الولاية التي تمّت الإشادة بإجراءاتها لاحتواء الوباء.



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